Подмосковные врачи спасли при родах двойню с переплетением пуповин | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 14:57 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные врачи спасли при родах двойню с переплетением пуповин

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Подмосковные врачи спасли еще одну роженицу и ее детей, которые находились в сложной ситуации. В Московский областной перинатальный центр поступила 35-летняя женщина на сроке 26 недель беременности. У нее должна была родиться двойня, но возникла очень серьезная проблема: коллизия пуповин плодов, они просто переплелись.

На протяжении пяти недель медики пристально наблюдали за роженицей, которую поместили в отделение патологии. Они отмечали, что подобное осложнение в целом встречается в медицине крайне редко. Однако оно достаточно опасное: могут передавливаться сосуды, и последствия могут оказаться самыми серьезными. Вплоть до гибели обоих плодов прямо в утробе матери.

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В Московский областной перинатальный центр поступила 35-летняя женщина на сроке 26 недель беременности. Пациентка была беременна двойней, а в медучреждение она была направлена из-за развития коллизии пуповин плодов. При такой патологии происходит переплетение петель пуповин. В течение 5 недель врачи перинатального центра наблюдали за женщиной в отделении патологии.

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«Нам удалось пролонгировать беременность пациентки до хорошего срока 32 недель, на котором мы выполнили женщине кесарево сечение. В результате на свет появились две здоровые девочки весом 1490 и 1650 граммов и ростом 37 и 36 сантиметров», — рассказала главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

В итоге роды прошли успешно. Как только дети появились на свет, им начали проводить лечение в отделении интенсивной терапии. После этого двойню перевели в отделение патологии недоношенных. Врачи отработали четко и слаженно, мама и две ее девочки сейчас в хорошем самочувствии, их уже выписали домой.

Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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