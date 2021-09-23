Подмосковные врачи спасли подростка с желудочно-кишечным кровотечением из-за ковида

Врачи Сергиево-Посадской районной больницы спасли жизнь 17-летнему пациенту, который поступил с COVID-19 и желудочно-кишечным кровотечением. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Юноша поступил в больницу с рвотой коричневого цвета и положительным ПЦР-тестом. Медики провели осмотр и диагностировали у пациента желудочно-кишечное кровотечение, которое открылось на фоне течения ковида.

«Такого рода рвота и многократный дегтеобразный стул являются яркими признаками острого желудочно-кишечного кровотечения. По тяжести состояния ребенка определили в отделение анестезиологии и реанимации. Мальчику проводилось консервативное лечение силами врачей-хирургов и анестезиологов-реаниматологов, оперативного вмешательства удалось избежать», — рассказала заведующая инфекционным блоком № 4 Сергиево-Посадской районной больницы Светлана Александрова.

Она отметила, что после того, как пациента стабилизировали, его перевели в хирургическое отделение. Там он прошел противоязвенную и гемостатическую терапию. После чего подростка положили в инфекционное отделение. Тогда врачи столкнулись с новыми осложнениями.

«На фоне коронавирусной инфекции коагулопатия — нарушение свертываемости крови — приобрела обратный характер, то есть теперь у него резко поднялся уровень фракций свертываемости крови, что говорило о крайне высоких рисках патологического тромбообразования. В этом случае самым тяжелым осложнением могла стать тромбоэмболия легочной артерии. Усугубило ситуацию недавно перенесенное желудочно-кишечное кровотечение — терапию пришлось подбирать очень тщательно и аккуратно. К счастью, подобранное лечение дало хорошие результаты», — уточнил врач педиатр-инфекционист Сергиево-Посадской районной больницы Олег Одинцов.

Пациент пробыл в больнице около месяца, после чего его выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение участкового врача.