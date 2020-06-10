Подмосковные врачи спасли подростка с переломами. Он пострадал на заброшенной постройке

Врачи областной детской травматологической больницы спасли подростка с многочисленными переломами. Туда доставили 14-летнего юношу. Он пострадал, когда играл на заброшенной постройке с друзьями.

Из-за несчастного случая на мальчика упала стена. В областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу он поступил с переломами костей таза, бедра и ушибом живота. Об этом сообщил заведующий травматологическим отделением № 3 МОДКТОБ Сергей Катин.

Пациент поступил к нам в тяжелом состоянии. После дополнительного обследования мы уже выполнили пострадавшему ряд операций. Это последовательный остеосинтез костей таза и бедренной кости, открытый остеосинтез таза с фиксацией пластиной Сергей Катин.

Лечение заняло около двух недель. Сейчас ребенок дома. Он уже ходит самостоятельно. Через полгода у него планируют удалить металлоконструкции.