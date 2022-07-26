Подмосковные врачи спасли пенсионерку с застарелым переломом шейки бедра

Пожилая женщина поступила в госпиталь ветеранов войн с переломом шейки бедра. Врачи выяснили, что травму 95-летняя пациентка получила восемь месяцев назад, но из-за страха заразиться коронавирусом не обращалась в больницу.

Главврач Сергей Яроцкий рассказал, что перелом шейки бедра у пожилых людей — очень серьезная травма, которая может привести к инвалидности и летальному исходу, поэтому важно вовремя обратиться за помощью.

«Мы выполнили пациентке эндопротезирование — заменили тазобедренный сустав протезным имплантом. Операция прошла успешно», — сказал врач.

Пациентка смогла сделать первые шаги на ходунках уже на следующий день после операции. Сейчас ее уже выписали из стационара.

Врачи напоминают, что такая травма приводит к образованию пролежней, тромбозов, застойной пневмонии и нарушению работы сердечно-сосудистой системы. Пожилые могут получить помощь врачей бесплатно по полису ОМС.

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