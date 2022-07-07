Подмосковные врачи спасли пенсионерку с опухолью весом 15 кг

Женщина обратилась в Подольский родильный дом с жалобами на боль и увеличение живота. Врачи обнаружили у 82-летней пациентки опухоль матки.

Образование развивалось долгое время. По мнению врачей, его можно было бы диагностировать гораздо раньше. Главврач родильного дома Александр Скобенников рассказал, что часто опухоли развиваются бессимптомно и не причиняют боли на ранних стадиях. Поэтому важно регулярно проходить обследование у гинеколога в любом возрасте.

«Когда растет живот, но ничего не болит, женщина может даже не заподозрить неладное. В данном случае новообразование было доброкачественным, его вес составил 15 килограммов», — добавил врач.

После операции пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные больницы получат еще 122 единицы техники до конца года.