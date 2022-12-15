Подмосковье 15 декабря 2022, 19:13 Подмосковные врачи спасли пенсионерку с 9-сантиметровой опухолью желудка

Читать 360tv в

71-летняя жительница Подмосковья обратилась в больницу по месту жительства в истощенном состоянии. Пациентка испытывала сильные боли во время приема пищи. Оказалось, что у пенсионерки 9-сантиметровая опухоль желудка.

На протяжении года у пациентки была непроходимость пищевода, в связи с чем она полностью перешла на жидкую пищу и похудела на 20 килограммов. Подмосковные врачи обследовали женщину и выявили у нее злокачественную опухоль желудка, переходящую на пищевод. Было принято решение направить пациентку в Московский областной онкологический диспансер для дальнейшего лечения.

Реклама

«Просвет пищевода был практически закрыт, через него могла проходить только жидкая пища, поэтому женщина испытывала сильнейшие боли во время еды. Было принято решение провести операцию по удалению большой опухоли размером 7 на 9 сантиметров, которая находилась в теле желудка и переходила на 3,5 сантиметра на пищевод», — рассказал руководитель центра торакоабдоминальной хирургии Московского областного онкологического диспансера Игорь Долгов.

Реклама

Врачи провели резекцию пищевода с последующим наложением пищеводно-кишечного соустья, а затем соединили части кишечника и пищевода. Операция прошла успешно, сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».