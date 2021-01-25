Подмосковные врачи спасли пациенту руку, отрезанную циркулярной пилой

В Красногорске врачи спасли пациенту руку, которую он почти отрезал циркулярной пилой. Операция длилась восемь часов. Теперь мужчине предстоит реабилитация и дальнейшее восстановление функций руки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Пациент с серьезной травмой руки поступил в Красногорскую больницу № 1 поступил. 33-летний мужчина во время работы почти полностью отрезал кисть правой руки на уровне запястья. Микрохирург после осмотра решил провести операцию по реплантации кисти.

Врачи восстановили артерии, вены, сосуды, нервы и сухожилия, рассказал микрохирург Красногорской больницы № 1 Сергей Косарев.

«Была выполнена пластика дефектов мягких тканей, проведены остеосинтез и декомпрессия среднего нерва. Операция длилась восемь часов и прошла успешно. Пациенту предстоит длительная реабилитация и последующее реконструктивное вмешательство для восстановления функций кисти», — уточнил Косарев.

Сейчас мужчина восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо.