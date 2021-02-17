Подмосковные врачи спасли пациентку, заболевшую ковидом с почти стопроцентным поражением легких

Врачи в Видном спасли пациентку с коронавирусом, поступившую в больницу с почти стопроцентным поражением легких. Женщина заболела в разгар новогодних праздников. Ее выздоровление врачи считают практически рождественским чудом.

«7 января поступила в Ступино, у нас там приемный покой, на КТ. Вышла девушка с круглыми глазами и сказала: „У вас полное поражение“. 98,1 процента, сказали. Еле спасли», — рассказывает жительница г. Ступино Екатерина Щербакова.

Помимо чудовищного кашля и высокой температуры, у Екатерины резко подскочил уровень сахара в крови. Ситуация осложнялась еще и тем, что у пациентки был лишний вес.

«Состояние было крайне тяжелое. При контрольном исследовании выявили почти стопроцентное тотальное поражение легочной ткани. Это на самом деле большое чудо, что пациентка выжила и сидит рядом с нами без кислородной поддержки. Пациентка молодец, она борец», — сказал заведующий отделением реанимации Видновской больницы Александр Плиев.

В Видновскую больницу Екатерину отвез ее муж, потому что с госпитализацией в Ступине были какие-то проблемы. Несколько дней врачи буквально боролись за жизнь женщины. Дышать самостоятельно она не могла, состояние было критическим.

«Это невыносимо, у меня нет других слов. Дышишь только благодаря приборам каким-то. Было невыносимо, вспоминать это страшно», — делится женщина.

Екатерине приходилось лежать на животе, чтобы легкие хоть как-то работали. На четвертый день появилась положительная динамика.

«Гипоксия ушла, сознание вышло на ясный уровень. И хотя бы что-то можно было добиться от пациентки. Первые трое суток, я думаю, она тоже не очень хорошо помнит. В затуманенном состоянии находилась. Мы ее еще и седатировали слегка, потому что тяжело в таком состоянии находиться», — рассказал заведующий отделением реанимации Видновской больницы Александр Плиев.

Медики говорят, что немалую роль в выздоровлении сыграли безграничный оптимизм Екатерины и желание жить. Она беспрекословно выполняла все назначения врачей, даже когда было очень тяжело.

Хочется сказать и выразить огромную благодарность всем, кто здесь работает, чудесным людям, у которых море терпения! Екатерина Щербакова жительница г. Ступино.

В общей сложности в больнице Екатерина провела почти полтора месяца. Сейчас она проходит финальные обследования, занимается лечебной физкультурой и обещает сбросить вес. Дома ее уже с нетерпением ждут муж и взрослая дочь.