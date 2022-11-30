Подмосковье 30 ноября 2022, 13:39 Подмосковные врачи спасли пациента весом 140 кг с раком пищевода

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Мужчина 67 лет обратился в больницу по месту жительства с жалобой на боли в верхней части туловища. У пациента была бронхиальная астма и большой избыточный вес, который составлял 140 килограммов, а при исследованиях врачи выявили злокачественную опухоль пищевода.

Пациента направили в Московский областной онкологический диспансер, расположенный в Балашихе. За дело принялись онкохирурги.

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«Мы провели операцию Льюиса. Это вмешательство, которое выполняется из двух доступов — брюшного и грудного. Опухоль удалили вместе с частью пищевода», — рассказал руководитель центра торакоабдоминальной хирургии Игорь Долгов.

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Затем хирурги сделали отвод из желудка и протянули его в грудную клетку, чтобы соединить с оставшимся отрезком пищевода. Через этот искусственно созданный путь в дальнейшем будут проходить жидкость и пища.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Специалисты напоминают, что рак пищевода на ранних стадиях никак себя не проявляет и не имеет симптомов. Чтобы снизить риск возникновения онкологии, следует отказаться от курения и следить за своим весом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что новые подмосковные поликлиники на 99% оснастили российским оборудованием. В регионе ежегодно сдают в эксплуатацию по 20-25 объектов здравоохранения, и особенно большой спрос — на первичное звено.

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