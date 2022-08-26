Подмосковные врачи спасли парня от импотенции и гангрены

В Подмосковье молодой человек решил испытать на себе действие стимуляторов потенции. Он принял две таблетки и запил их алкоголем. Прийти в себя у него получилось только примерно через десять часов. Тогда он обнаружил, что дело плохо: у него продолжалась эрекция с болью, отечностью и дугообразным искривлением пениса.

Пациент сам обратился к врачу в Московскую областную больницу имени профессора Розанова. Такое явление, как у него, называется приапизм. К нему могут привести травмы, болезни, заражения крови. Но в этом случае виной всему просто глупость, которая могла привести как минимум к импотенции, а как максимум — к гангрене и ампутации. Такое состояние уже невозможно снять самостоятельно.

К счастью, именно в этот день дежурили заведующие урологическим отделением Коробенин Михаил Юрьевич и первым хирургическим Косов Артем Александрович, которые буквально спасли молодого человека от неминуемых последствий.

«Необратимые изменения наступают в пределах суток. Если прошло свыше 36 часов, помогут только радикальные методы лечения — наложение сосудистых анастомозов (соединение двух отдельных сосудов между собой с формированием непрерывного канала) для оттока крови. Орган будет сохранен, но его функционирование останется под большим вопросом. Если минуло около 72 часов, то это уже развитие гангрены и неизбежная ампутация полового члена для сохранения жизни», — уточняет Артем Александрович Косов.

Молодой человек, к счастью, успел обратиться к врачам в оптимальные сроки, он попал в опытные руки. В итоге ему провели промывания, эвакуировали застойную кровь, ввели препараты для сужения сосудов.

К текущему моменту пациента уже выписали, его жизни, здоровью и потенции ничего не угрожает. Врачи еще раз напоминают, что употреблять любые сильные препараты нужно только по рекомендации врача. У каждого из них есть побочные эффекты, которые могут обернуться серьезными последствиями. Тогда нужна крайне быстрая медицинская помощь, потому что самостоятельно некоторые процессы пройти не могут и в некоторых случаях влекут за собой необратимые изменения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в Подмосковье. Благодаря работам лечение станет комфортней и удобней.