Подмосковные врачи спасли новорожденную двойню с экстремально низкой массой тела | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 21:32 Подмосковные врачи спасли новорожденную двойню с экстремально низкой массой тела

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В Московском областном перинатальном центре на 26-й неделе успешно прошли роды двойни при патологическом развитии беременности. На свет появились две девочки весом 492 грамма и 750 граммов.

Женщина, беременная двойней, поступила в областной перинатальный центр на 26-й неделе беременности. У пациентки диагностировали истмико-цервикальную недостаточность, вызвавшую пролабирование пузыря. При этой патологии матка не справляется с нагрузкой и шейка матки преждевременно раскрывается. Это приводит к преждевременным родам. Привести к такой патологии могут различные причины и многоплодная беременность в том числе.

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После рождения девочек в течение одного месяца выхаживали в отделении реанимации и интенсивной терапии. Еще два месяца после этого девочки провели в отделении патологии новорожденных.

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«Беременность у пациентки была многоплодная, а она, как правило, относится к группе повышенного риска и часто является причиной преждевременных родов. Для выхаживания таких маленьких пациентов мы применяем самые современные технологии, что позволяет достичь высоких результатов в их лечении. Всего с начала года лечение в отделении реанимации прошел 91 ребенок с весом менее 1000 граммов», — рассказала заместитель главного врача по педиатрической части Анастасия Петрова.

Сейчас женщина и новорожденные девочки уже выписаны. Детей продолжат наблюдать в кабинете катамнеза Московского областного перинатального центра. В таких кабинетах наблюдаются дети, которые нуждаются в динамическом наблюдении и реабилитации.