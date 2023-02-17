Подмосковье 17 февраля 2023, 12:21 Подмосковные врачи спасли новорожденного с редким заболеванием ЖКТ

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Врачи Московского областного перинатального центра спасли новорожденного с редкой формой некротизирующего энтероколита. Это тяжелое заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может привести к некрозу, перфорации стенки ЖКТ и, как следствие, перитониту. Специалисты приняли решение о срочной операции младенца.

«К концу вторых суток жизни новорожденного произошло молниеносное развитие некротизирующего энтероколита. Уже в операционной была выявлена редкая форма этого заболевания: множественные перфорации с некрозом передней стенки желудка», — сообщила заведующая отделением хирургии новорожденных Юлия Шугина.

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Врачи успешно провели операцию, после чего ребенок еще неделю находился в отделении реанимации и интенсивной терапии. После этого малыша выхаживали в отделении патологии новорожденных. Сейчас младенец чувствует себя хорошо, гастростома удалена, а малыш уже выписан домой.

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