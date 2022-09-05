Подмосковье 05 сентября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Подмосковные врачи спасли неудачно разрезавшего арбуз подростка Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Травматологи Луховицкой больницы прооперировали подростка, который перерезал руку, разделывая арбуз. У пациента были повреждены сухожилия.

В Луховицкой больнице успешно прооперировали 16-летнего молодого человека с травмой пальца левой руки, полученной несколько дней назад. У пациента выявили повреждение сухожилия третьего пальца левой кисти. Как выяснилось, подросток резал арбуз и у него соскочил нож.

Реклама

«Молодому человеку была проведена операция — наложен шов на сухожилие глубокого сгибателя третьего пальца левой кисти. В результате подвижность пальцев была восстановлена. Пациент вовремя обратился за медицинской помощью, поэтому удалось избежать тяжелых последствий. Теперь ему предстоит пройти курс реабилитации, который позволит полностью восстановить поврежденное сухожилие и мышцы», — сообщил заведующий отделением травматологии Ренат Абдулаев.

Реклама

На данный момент пациент чувствует себя хорошо, его выписали домой.

0 0 0 0 0 0