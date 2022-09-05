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Подмосковные врачи спасли неудачно разрезавшего арбуз подростка

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Травматологи Луховицкой больницы прооперировали подростка, который перерезал руку, разделывая арбуз. У пациента были повреждены сухожилия.

В Луховицкой больнице успешно прооперировали 16-летнего молодого человека с травмой пальца левой руки, полученной несколько дней назад. У пациента выявили повреждение сухожилия третьего пальца левой кисти. Как выяснилось, подросток резал арбуз и у него соскочил нож.

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«Молодому человеку была проведена операция — наложен шов на сухожилие глубокого сгибателя третьего пальца левой кисти. В результате подвижность пальцев была восстановлена. Пациент вовремя обратился за медицинской помощью, поэтому удалось избежать тяжелых последствий. Теперь ему предстоит пройти курс реабилитации, который позволит полностью восстановить поврежденное сухожилие и мышцы», — сообщил заведующий отделением травматологии Ренат Абдулаев.

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На данный момент пациент чувствует себя хорошо, его выписали домой.

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