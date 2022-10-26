Подмосковные врачи спасли мужчину с тяжелым аутоиммунным заболеванием | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 13:21 Подмосковные врачи спасли мужчину с тяжелым аутоиммунным заболеванием

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В МОНИКИ в тяжелом состоянии поступил мужчина в возрасте 28 лет. Когда ему провели полноценное обследование, оказалось, что у него обнаружили синдром Гийена-Барре. Это сложное аутоиммунное заболевание, при котором медленно начинается поражение совершенно здоровых нервных клеток. Симптомы при этом возникают постепенно — сначала человек просто ощущает некую вялость, небольшие покалывания в теле. Но болезнь продолжает его поражать, и в итоге это может привести к тому, что человека полностью парализует.

Оказалось, что причиной всему недавний отдых мужчины на природе, где он по неосторожности отравился грибами. Кроме того, совсем недавно он еще и перенес коронавирус. Поэтому организм был действительно сильно ослаблен. В больницу мужчину доставили уже в критическом состоянии. Он уже просто не мог самостоятельно дышать. Его сразу же подключили к аппарату ИВЛ.

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«Чтобы спасти пациента, было принято решение начать сеансы плазмофереза — процедуры забора крови, её очистки и возвращения обратно в организм больного. Всего было проведено таких 5 сеансов, после чего мужчина смог начать самостоятельно дышать без ИВЛ, появились небольшие движения в конечностях — рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Максим Сутормин.

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Потом пациента перевели из реанимации в стационар. Он продолжил находиться на специальной терапии. Нужно пить лекарства и делать лечебную гимнастику. Подход оказался действенным, мужчина уже на второй день смог самостоятельно передвигаться по палате. Теперь ему предстояло начать реабилитацию, ее мужчине проводили в Красногорской больнице.

Туда мужчина поступил уже в гораздо более хорошем состоянии. Он мог сам принимать пищу, хотя передвигаться не мог все равно. Уже на десятый день реабилитации оказалось, что координация все-таки начала улучшаться. Сейчас пациент уже находится на амбулаторном лечении, постепенно он возвращается к своей привычной жизни.