Подмосковные врачи спасли мужчину с порезом шеи электропилой

Молодой человек чинил на даче крышу, не удержался и упал на землю. При ударе он наткнулся шеей на электропилу, которая насквозь перерезала гортань. С такими травмами пациент поступил в Ступинскую областную клиническую больницу.

Проникающее повреждением мягких тканей шеи и сквозное повреждение гортани — такой диагноз был поставлен 34-летнему пациенту после осмотра. Парню очень повезло, что не были задеты жизненно важные органы и сосуды шеи.

«Пациент поступил в тяжелом состоянии, задыхался. Из-за травмы комплекс органов шеи сместился в сторону, начал скапливаться воздух. Мы установили трубку, через которую мужчина впоследствии дышал. Зашили саму рану, частично ушили гортань. К счастью, рентгеноскопия показала отсутствие травмы пищевода», — рассказал врач-отоларинголог Ступинской ОКБ Иван Комиссаров.

Первые сутки мужчина провел в реанимации, на следующий день пришел в сознание и был переведен в отоларингологическое отделение.

Благодаря своевременной помощи ступинских врачей, уже через несколько дней травмированный дачник встал на ноги. К нему вернулся голос, речевая функция восстановилась.

За несколько дней до выписки трубку, через которую все это время поступал кислород, сняли. Наконец он мог самостоятельно дышать. Молодой человек был отпущен домой, а через некоторое время рана у него на шее полностью зарубцевалась.