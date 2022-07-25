Подмосковные врачи спасли мужчину с острой кишечной непроходимостью

В приемное отделение Московской больницы имени профессора Розанова поступил мужчина, которого сильно тошнило, у него была рвота и отсутствие стула на протяжении нескольких дней. Оказалось, что у мужчины уже давно были запоры, однако он по каким-то причинам не обращался к врачам.

Специалисты провели ему обследования и выяснили, что у него была острая кишечная непроходимость. Кроме того, врачи сказали, что было также подозрение на долихосигму, то есть удлинение сигмовидной кишки толстого кишечника.

На фоне выявленных проблем мужчину быстро направили в операционную. Выяснилось, что у пациента действительно долихосигма. Кроме того, у него перекрутилась сигмовидная кишка, что привело к острой кишечной непроходимости.

«Лапароскопически развернуть и мобилизовать перераздутую кишку не представлялось возможным, поэтому сразу была выполнена лапаротомия — открытая полостная операция. Перекрут устранен, кишка расправлена, удален патологически измененный участок кишки около одного метра. Операция выполнена с одномоментным формированием межкишечного анастамоза — восстановлением целостности кишечника», — рассказал заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов.

Сейчас пациенту удалось восстановить здоровье, он чувствует себя хорошо, его уже выписали домой из больницы. Специалисты напомнили всем жителям Подмосковья: если человек почувствовал себя плохо, нужно как можно раньше обращаться за медицинской помощью. В том числе это актуально, если начали беспокоить запоры. Крайне важно оперативно найти причину, которая их вызывает. В противном случае может начаться интоксикация организма, ухудшиться общее самочувствие. К тому же запоры могут привести к различным осложнениям, которые могут оказаться опасными для здоровья и даже жизни.