Подмосковные врачи спасли мужчину с опухолью в голове размером с яблоко

Красногорские врачи спасли 81-летнего пациента от инвалидности. В его голове обнаружили семисантиметровую опухоль, которая давила на правое полушарие мозга.

Мужчина поступил в Красногорскую городскую больницу № 1 с жалобами на слабость в левых конечностях и снижение двигательной активности. Врачи обнаружили у пенсионера неврологические нарушения и провели МРТ-диагностику. Исследование показало наличие опухоли, диаметр которой достигал почти семи сантиметров. Из-за нее у мужчины произошло смещение серединных структур мозга. Как отметил заведующий нейрохирургическим отделением Николай Карпов, рост образования мог завершиться инвалидностью.

«Пациенту проведена костно-пластическая трепанация черепа с применением безрамной стереотаксической нейронавигации. Выполнено микрохирургическое удаление объемного новообразования», — рассказал врач.

После операции мужчина уже встал на ноги. Опухоль оказалась доброкачественной, пациента выписали из больницы под наблюдение врача.