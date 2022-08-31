Подмосковные врачи спасли мужчину после 8 лет с дренажем в желчном пузыре

Мужчина обратился за помощью в областную больницу имени профессора В. Н. Розанова с жалобой на воспаление в месте выпавшего дренажа. С ним он проходил восемь лет, из-за чего желчный пузырь перестал полноценно работать. Медики провели операцию и смогли помочь пациенту.

Почти 10 лет назад 42-летний мужчина попал в больницу с желчнокаменной болезнью. После операции ему установили дренаж для оттока желчи — и он проходил с ним восемь лет. За помощью он обратился, когда тот выпал. Заведующий отделением хирургии Владислав Курилов рассказал, что за это время орган атрофировался и изменил свою структуру. У мужчины обнаружили камни, свищ, а также пупочную грыжу.

«Но все удалось решить лапароскопически — проведена холецистэктомия (удаление желчного пузыря), свищ иссечен, пупочная грыжа устранена — ее размер был небольшой — и пластика сетчатым имплантом не потребовать», — сказал врач.

Благодаря успешной операции пациент восстановился за четыре дня и уже чувствует себя хорошо.

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