Подмосковные врачи спасли мальчика, выпившего растворитель

Врачи Химкинской больницы спасли ребенка, который выпил растворитель. Мальчик поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов к ребенку с признаками химического отравления, выполнила все необходимые манипуляции по пути в больницу. Мальчик поступил в реанимацию Химкинской больницы с промытым желудком, но в тяжелом состоянии.

«Первоначально необходимо было остановить интоксикацию организма, и только после этого мы смогли приступить к реанимационным мероприятиям. На третьи сутки после поступления в больницу у ребенка развилась асептическая — немикробная — пневмония. Она характерно поражает легкие из-за испарения отравляющего вещества», — рассказал заведующий отделением детской инфекционной реанимации Химкинской больницы Дмитрий Новиков.

Он добавил, что мальчик лежал в реанимации пять дней. Врачи провели антибактериальную и противовоспалительную терапии, также медики сделали ему специализированные ингаляции.

После успешного завершения всех манипуляций мальчика перевели в педиатрию на долечивание. Ребенка уже выписали домой под наблюдения участкового педиатра.

Врачи напомнили, что необходимо хранить бытовую химию и другие опасные предметы в недоступных для детей местах.