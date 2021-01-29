Подмосковные врачи спасли мальчика, который проглотил магнитные шарики

Врачи из Коломны спасли жизнь 11-летнему мальчику, который проглотил магнитные шарики. Хирурги сделали операцию и извлекли предметы из кишечника. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Ребенок поступил в Коломенскую больницу с рвотой и болями в животе. Мальчику провели обследование и сделали рентген брюшной полости. Врачи обнаружили в тонкой кишке четыре неодимовых магнита. Шарики находились в разных петлях и склеились между собой. Такое положение вызвало перфорацию стенок кишки и острую кишечную непроходимость.

«В ходе операции мы извлекли инородные тела, ушили перфорационные отверстия и устранили кишечную непроходимость. В практике коломенских хирургов это уже четвертый случай, когда приходится извлекать из детей слипшиеся магниты. Если ребенок проглотил один шарик — это не так опасно, но если их два и более, они сцепляются между собой и вызывают повреждение стенки кишки, кишечную непроходимость, перитонит», — отметил детский хирург Коломенской больницы Дмитрий Матюшенко.

Он добавил, что опасность заключается в том, что первые симптомы при попадании магнитов в желудок похожи с пищевым отравлением — это рвота и приступообразные боли в животе. Врач посоветовал при любых болях в животе сразу вести ребенка в больницу.

Операция прошла успешно, ребенок сейчас восстанавливается. Его уже отпустили домой.

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