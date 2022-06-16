Подмосковные врачи спасли девочку с сильным повреждением печени

В Одинцовскую областную больницу поступила 11-летняя девочка в тяжелом состоянии. Оказалось, что ее лягнула лошадь, когда ребенок слезал с нее после катания. Девочка упала прямо под копыта, удар пришелся в живот. Подмосковные врачи сумели спасти пострадавшую.

У девочки оказалось повреждение печени и внутреннее кровотечение. Ее сразу же направили в операционную. Ребенку ушили разрыв печени.

«Во время операции они использовали прибор для реинфузии крови — это позволило собрать кровь пациентки, излившуюся в рану, очистить ее и направить обратно в кровоток. Дополнительно использовалась донорская кровь. Общими усилиями состояние девочки удалось стабилизировать», — сказал главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.

Уже на второй день после хирургического вмешательства ребенка перевели в МОНИКИ, где он будет проходить дальнейшее долечивание. На текущий момент состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное, юную пациентку постепенно готовят к выписке.

Ранее стало известно, что в анестезиолого-реанимационное отделение Ступинской больницы поступил 17-летний подросток, у которого наблюдался отек головного мозга. Это стало следствием гипогликемической комы — опасного состояния, которое развивается при быстром снижении глюкозы в крови. В итоге врачам удалось спасти ребенка.