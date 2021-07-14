Подмосковные врачи спасли беременную женщину с 75% поражения легких

Врачи Сергиево-Посадского роддома спасли беременную женщину с COVID-19. Пациентка поступила в медицинское учреждение с 75% поражения легких. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В роддом Сергиева Посада поступила женщина на 39-й неделе беременности. У нее были COVID-19, пневмония и гипоксия плода. Врачи провели КТ-исследование. Оно показало 75% поражения легких.

Из-за жизнеугрожающего состояния матери и плода врачи сделали кесарево сечение. После операции состояние молодой мамы временно стабилизировалось, но через неделю ее перевели в реанимацию из-за развития тромбоэмболии легочной артерии. Состояние женщины усложнилось острым панкреатитом.

«Мы успешно провели тромболизис и перевели пациентку на искусственную вентиляцию легких в связи с тяжелой пневмонией и нарастанием дыхательной недостаточности», — рассказал Константин Агафонов, заведующий отделением реанимации Сергиево-Посадского роддома.

Лечение помогло — пациентку стабилизировали и перевели в хирургическое отделение.

«Наличие ранее выявленной тромбофилии у пациентки осложнило подбор антикоагулянтной терапии, кроме того, открылось желудочно-кишечное кровотечение. Для проведения интенсивной терапии и переливания компонентов крови мы снова перевели пациентку в реанимацию. К счастью, операция не потребовалась, вскоре женщина пошла на поправку», — уточнила Светлана Александрова, заведующая четвертым инфекционным блоком Сергиево-Посадской районной больницы.

Пациентка провела более полутора месяцев в больнице. После лечения ее выписали домой к мужу и ребенку.