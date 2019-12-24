    24 декабря 2019, 18:07

    Подмосковные врачи спасли беременную с осложненным аппендицитом. Сейчас мама и малыш в безопасности

    Алена Сырбу, Людмила Александрова

    В Раменском врачи спасли пациентку, которая поступила в медучреждение на 37-й неделе беременности с осложненным аппендицитом. Женщине провели экстренное кесарево сечение. Сейчас мама и ее новорожденный сын Артем готовятся к выписке.
    Подмосковные врачи спасли беременную с осложненным аппендицитом. Сейчас мама и малыш в безопасности

    Сейчас они уже окрепли, а совсем недавно жизнь Елены и малыша Темки была в серьезной опасности. Две недели назад у беременной женщины внезапно заболел правый бок. Приступ настиг Елену, когда она уже лежала в отделении патологии. Муж вызвал скорую, но в хирургическом отделении не смогли поставить диагноз.

    «Такие боли, что я не смогла ни пошевелиться, ничего. Было страшно. Помню только, что прибежали медсестры, сразу меня на каталку положили и поехали. Повезли в операционную», — рассказала молодая мама.

    Акушеры работали в связке с хирургами. Было принято решение — сперва делать кесарево. 37 неделя — ребенок практически доношенный. Медлить было нельзя.

    «После операции кесарева сечения при ревизии был обнаружен ретроцекальный гангренозный аппендицит, и произведена типичная аппендэктомия», — сообщил врач хирург Раменской ЦРБ Андрей Корнилов.

    Простыми словами, ретроцекальное расположение аппендицита означает, что у беременной пациентки он оказался за куполом слепой кишки. Врачи справились примерно за час.

    Подмосковные врачи спасли беременную с осложненным аппендицитом. Сейчас мама и малыш в безопасности | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Проснулась после наркоза, кругом — приборы, что произошло — не знаю, живота нет», — вспомнила Елена.

    На последних неделях беременности удалить аппендикс крайне трудно, подобраться к нему мешает матка.

    «Отросток заворачивается за нее. Его не видно, до него добраться очень тяжело и технически, и тактически. Хирурги, когда начинают оперировать беременных женщин, достаточно сложно и скрупулезно подходят к этому процессу», — отметил заведующий Раменским центром материнства и детства Борис Марченко.

    Малейшее промедление в операции грозило гнойными осложнениями, в том числе перитонитом. Но в результате оперативной работы врачей сейчас здоровый сонный малыш готовится к выписке.

    Жалоб у новоиспеченной мамы нет. Период реабилитации прошел без осложнений. Под постоянным наблюдением врачей и мама, и Артем Александрович чувствуют себя хорошо.