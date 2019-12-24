Подмосковные врачи спасли беременную с осложненным аппендицитом. Сейчас мама и малыш в безопасности

В Раменском врачи спасли пациентку, которая поступила в медучреждение на 37-й неделе беременности с осложненным аппендицитом. Женщине провели экстренное кесарево сечение. Сейчас мама и ее новорожденный сын Артем готовятся к выписке.

Сейчас они уже окрепли, а совсем недавно жизнь Елены и малыша Темки была в серьезной опасности. Две недели назад у беременной женщины внезапно заболел правый бок. Приступ настиг Елену, когда она уже лежала в отделении патологии. Муж вызвал скорую, но в хирургическом отделении не смогли поставить диагноз.

«Такие боли, что я не смогла ни пошевелиться, ничего. Было страшно. Помню только, что прибежали медсестры, сразу меня на каталку положили и поехали. Повезли в операционную», — рассказала молодая мама.

Акушеры работали в связке с хирургами. Было принято решение — сперва делать кесарево. 37 неделя — ребенок практически доношенный. Медлить было нельзя.

«После операции кесарева сечения при ревизии был обнаружен ретроцекальный гангренозный аппендицит, и произведена типичная аппендэктомия», — сообщил врач хирург Раменской ЦРБ Андрей Корнилов.

Простыми словами, ретроцекальное расположение аппендицита означает, что у беременной пациентки он оказался за куполом слепой кишки. Врачи справились примерно за час.

Источник фото: телеканал «360»

«Проснулась после наркоза, кругом — приборы, что произошло — не знаю, живота нет», — вспомнила Елена.

На последних неделях беременности удалить аппендикс крайне трудно, подобраться к нему мешает матка.

«Отросток заворачивается за нее. Его не видно, до него добраться очень тяжело и технически, и тактически. Хирурги, когда начинают оперировать беременных женщин, достаточно сложно и скрупулезно подходят к этому процессу», — отметил заведующий Раменским центром материнства и детства Борис Марченко.

Малейшее промедление в операции грозило гнойными осложнениями, в том числе перитонитом. Но в результате оперативной работы врачей сейчас здоровый сонный малыш готовится к выписке.

Жалоб у новоиспеченной мамы нет. Период реабилитации прошел без осложнений. Под постоянным наблюдением врачей и мама, и Артем Александрович чувствуют себя хорошо.