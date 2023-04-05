Подмосковье 05 апреля 2023, 12:09 Подмосковные врачи спасли 75 новорожденных с экстремально низкой массой тела с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Еще 75 новорожденных с массой тела менее килограмма спасли подмосковные врачи. Об этом в День неонатолога сообщили в Минздраве Московской области.

В 2023 году в регионе появилось на свет почти 18 тысяч детей, из них около 3,5 тысячи нуждались в помощи неонатологов. Основная задача этих специалистов — выхаживание новорожденных, появившихся на свет раньше срока.

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«С января наши врачи спасли 182 ребенка с массой тела менее 1,5 килограмма и 75 детей с экстремально низкой массой тела. Это менее одного килограмма», — говорит первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Показатель выживаемости недоношенных детей в Московской области за последние три года увеличился более, чем на 8%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об увеличении численности населения. По его словам, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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