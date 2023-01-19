19 января 2023, 13:03
Подмосковные врачи спасли 280 новорожденных весом менее килограмма в 2022 году
Перинатальные центры и НИИ акушерства и гинекологии в Подмосковье проводят большую работу по сохранению жизни новорожденных с экстремально низкой массой тела. В 2022 году врачи спасли 280 детей весом менее килограмма.
«В прошлом году благодаря усилиям врачей-неонатологов были спасены почти 3,9 тысячи детей, рожденных раньше срока. Из них весом менее 1000 граммов — 280», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.Для будущих родителей в регионе работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы расскажут о документах в роддом, ответят на интересующие вопросы и помогут получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Звонить можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.
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