Подмосковные врачи спасли 11-летнюю девочку с ножевым ранением сердца

Юная пациентка поступила в Щелковскую областную больницу в тяжелом состоянии с колото-резаной раной груди и ранением правого желудочка. Благодаря работе врачей ребенка удалось спасти.

Главный врач больницы Антон Демидов рассказал, что девочка потеряла 600 миллилитров крови.

«Мы экстренно провели операцию. Ушили рану сердца, поставили дренажи в правую и левую плевральную полости. Подключили девочку к искусственной вентиляции легких. Благодаря слаженным действиям состояние ребенка стабилизировалось», — рассказал врач.

Сейчас состоянию пациентки ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей и долечивается в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки врачей — для них в Богородском построят поселок.