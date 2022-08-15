facebook_pixel
    15 августа 2022, 17:40

    Подмосковные врачи рассказали о влиянии алкоголя на почки

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Врач-уролог из больницы Сергиева Посада Руслан Ханалиев рассказал о влиянии алкоголя на работу почек. Он напомнил, что от чрезмерного употребления спиртного могут появиться хронические заболевания.

    Подмосковные врачи рассказали о влиянии алкоголя на почки

    Врач рассказал, что почки обеспечивают вывод токсичных веществ из организма. Так, продукты распада алкоголя — ядовитые вещества, из-за которых нагрузка на почти сильно растет.

    «Страдает, в первую очередь, почечный каналец, который отвечает за реабсорбцию воды, то есть повторное поглощение полезных веществ, электролитов, аминокислот, глюкозы. А уже после этого поражается весь орган в целом», — пояснил уролог.

    Злоупотребление алкоголя может привести к неприятным последствиям. Так, орган перестает выводить токсины и начинает отравлять организм, затем появляется почечная недостаточность, которая может перерасти в полиорганную с риском летального исхода. Врач добавил, что большинство мужчин, поступающих на лечение с аденомой простаты, накануне употребляли спиртное

    «При этом неважно, сколько было выпито, важно, что спирт обостряет хроническое течение заболевания. Не забывайте, что алкоголь любой крепости и в любых дозах приводит к необратимым последствиям», — пояснил он.

    Медики напоминают о вреде регулярного употребления алкоголя.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации стационаров подмосковных больниц. По его мнению, на это есть большой запрос у жителей.