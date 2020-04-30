«Очень хочется помогать пациентам». Подмосковные врачи рассказали о борьбе с COVID-19

Медики всего мира сегодня трудятся на передовой. Работают сутками, без выходных, чтобы остановить распространение вируса. Но иногда им самим требуется срочная врачебная помощь. О борьбе с коронавирусом, в том числе собственной, подмосковные доктора рассказали «360».

Педиатр из Домодедова Наталья Щепитина попала в реанимацию госпиталя «Лапино» 21 апреля. Состояние врача было тяжелым, и женщина думала, что не выкарабкается. К счастью, все обошлось и Наталья уже готовится к выписке.

«Поступила в тяжелом состоянии, была слабость, чувство безысходности и даже смерти. Спасибо врачам, вовремя направили в реанимацию, где я провела четыре дня. Была большая площадь поражения легких — 75%, была на кислородной терапии. Сейчас все хорошо, иду на поправку. Меня поддерживают пациенты и родители пациентов — звонят, спрашивают, как здоровье. Очень хочется жить и после выздоровления идти работать с новыми силами и помогать своим пациентам», — отметила Наталья Щепитина.

Источник фото: телеканал «360»

В госпитале сейчас находится больше пациентов, чем когда-либо, — почти 300 человек. Но, по словам врача Павла Сорокина, рекомендации, которые были выпущены Министерством здравоохранения, принесли пользу и это позволило сдержать рост заболеваемости.

Темпы роста заболеваемости в Подмосковье снизились, но новые случаи выявляются каждый день, а значит, медики продолжат работать в усиленном режиме. Их жизнь поменялась кардинально, об этом рассказала врач-инфекционист Домодедовской ЦРБ Ирина Пикалова.

«У нас есть и суточные, и ночные дежурства — мое сегодня закончилось в 8 утра, а потом начался рабочий день. 36 часов практически на ногах — большая нагрузка и ответственность. Мои коллеги, как и в «Лапине», тоже находятся на стационарном лечении, но многие уже идут на поправку», — рассказала Ирина.

Врач добавила, что их быт изменился в корне.

«Нас изолировали сейчас. Живем в гостиницах, нас туда отвозят после работы. Доплаты областного масштаба мы получили, федеральные планируются в следующем месяце», — рассказала Ирина Пикалова.

Подмосковье выделило 2,2 миллиарда рублей на доплату всем врачам, которые принимают пациентов с COVID-19. По словам губернатора, рассчитывать на прибавку к зарплате смогут все сотрудники: врачи, медсестры, санитары, фельдшеры, водители скорой, повара, администраторы и другие.

За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировано 793 новых случая инфицирования. Общее число заразившихся в Подмосковье сейчас составляет 11 710. От COVID-19 умерли 93 жителя региона.