Подмосковье 17 августа 2023, 14:00 Подмосковные врачи провели уникальную операцию новорожденному с патологией кишечника Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Заведующая отделением хирургии Московского областного перинатального центра в Балашихе Юлия Шугина и специалист регионального учреждения охраны материнства и детства Михаил Рехвиашвили провели уникальную операцию по соединению двух концов двенадцатиперстной кишки у новорожденного. Ребенок появился на свет на 32-й неделе беременности, врачи выявили множественные патологии.

«Операция проходила открыто из мини-доступа. Были найдены оба конца атрезированной кишки, на них был наложен анастомоз по Кимура. То есть две кишки особым образом были пересечены — одна вдоль, другая поперек — и сшиты между собой в виде ромба. В результате нам удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта», — рассказала Шугина.

Реклама

Спустя неделю после операции врачи заключили, что проходимость кишечника удалось полностью восстановить. Сейчас ребенок находится под наблюдением докторов в балашихинском перинатальном центре.

«Это не первая наша совместная операция. Шесть месяцев назад мы с коллегами успешно провели операцию по поводу врожденной непроходимости маленькому нетранспортабельному пациенту на базе Видновского перинатального центра. Мы всегда с удовольствием помогаем нашим коллегам и делимся опытом», — отметил заведующий отделением хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства Михаил Рехвиашвили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душем.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».