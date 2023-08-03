Подмосковье 03 августа 2023, 03:30 Подмосковные врачи провели операцию на ноге 16-летнего подростка после падения с тарзанки Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) провели операцию на ноге 16-летнего подростка после неудачного падения с тарзанки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Ранее ребенок поступил в учреждение с жалобами на сильную боль и отек в ноге. Проведенная диагностика выявила закрытый перелом костей голени со смещением.

Реклама

По словам главврача МОДКТОБ Александра Григорьева, движения ноги у подростка сопровождались болями, чувствительность пальцев была снижена.

«Мы провели операцию, сопоставили отломки в анатомически верное положение и зафиксировали их металлическими стержнями», — добавил доктор.

Сейчас юный пациент чувствует себя хорошо и проходит курс реабилитации. В ближайшее время ребенок ждет повторную операцию по удалению металлических конструкций, которая пройдет после полного восстановления костей голени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».