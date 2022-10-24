Подмосковные врачи осмотрели в ДНР почти 1,5 тысячи человек за две недели | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 14:28 Подмосковные врачи осмотрели в ДНР почти 1,5 тысячи человек за две недели

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Подмосковье активно помогает ДНР восстанавливаться, туда ездят не только волонтеры, но и медики. Недавно оттуда в Московскую область вернулись еще девять врачей. В последнее время они занимались медосмотрами для всех жителей Новоазовского района, которым это было нужно. Акция называется «Поезд здоровья».

«За две недели работы в ДНР врачи осмотрели почти 1,5 тысячи человек» — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В ДНР для таких осмотров приехали медицинские специалисты самых разных направлений. Были и терапевты, и педиатры, и другие врачи. Участие в акции принимали медики из Клина, Видного, Балашихи, Королева, Люберец и не только.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что школы региона приняли свыше трех тысяч детей из Донбасса.