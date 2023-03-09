Подмосковье 09 марта 2023, 10:00 Подмосковные врачи прошли в МОНИКИ обучение по операции для пациентов с проблемами дыхания

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Показательная операция по риносептопластике прошла в Мытищах для ЛОР-врачей региона. Ее провели главный оториноларинголог Подмосковья - руководитель оториноларингологического отделения МОНИКИ Виктор Егоров и сотрудники Мытищинской городской больницы.

Егоров объяснил, что риносептопластика — это совокупность двух операций: ринопластики и септопластики. Ее проводят в случае проблем с дыханием у пациентов с деформацией носа и искривленной перегородкой.

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«За счет того, что мы проводим одну операцию вместо двух, значительно облегчается нагрузка на пациента и сокращается послеоперационная реабилитация», — сказал он.

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Виктор Егоров добавил, что в МОНИКИ такую операцию успешно поставили на поток. За год врачи выполняют около сотни таких вмешательств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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