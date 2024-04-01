Подмосковье 01 апреля 2024, 20:33 Подмосковные врачи приняли участие в V Всероссийском конгрессе «5П Детская медицина» ники детства

Читать 360tv в

В Москве завершился V Всероссийский конгресс «5П Детская медицина». Около десяти тысяч медиков из 72 регионов России и 32 стран приняли участие в более чем 80 тематических мероприятиях.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, впервые в рамках конгресса состоялся Всероссийский форум «Орфей», на котором участники обсудили раннюю диагностику и подходы к терапии пациентов с наследственными заболеваниями и значимость неонатального скрининга.

Реклама

Также впервые состоялась II Всероссийская олимпиада молодых врачей-педиатров ординаторов. В ней приняли участие 120 специалистов из 57 регионов страны.

По словам главного педиатра Подмосковья, директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, в рамках конференции состоялось девять специализированных симпозиумов и круглых столов.

«Конференция стала первым крупномасштабным специализированным форумом для молодых талантов в детской медицине, где академики и профессоры поделись своими знаниями и опытом с молодым поколением специалистов, а молодые ученые обменялись своими идеями и наблюдениями со старшими коллегами», — рассказала Одинаева.

Главным организатором конгресса выступил НИКИ детства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».