Подмосковье 12 апреля 2023, 13:08 Подмосковные врачи приняли роды более чем у 11 тысяч женщин из других регионов за год Пресс-служба Минздрава МО

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Более 15% рожениц в прошлом году приехали в Подмосковье из других регионов России. Так, более 11,6 тысячи женщин воспользовались услугами врачей из Московской области.

«Всего в прошлом году в регионе на свет появились более 73,2 тысячи детей. При этом доля жительниц других регионов, родивших в Московской области, составила порядка 16%. Это говорит не только о востребованности наших медучреждений, но и о высоком уровне квалификации специалистов», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В начале 2023 года в Подмосковье запустили проект «Наша женская консультация». С его помощью каждой пациентке, вставшей на учет по беременности, доступна бесплатная услуга индивидуального сопровождения личным помощником.

Кроме того, в Московской области работает единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы системы помогут будущим мамам решить любые вопросы. Позвонить в кол-центр можно по телефону: 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.

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