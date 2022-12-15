Подмосковье 15 декабря 2022, 15:08 Подмосковные врачи предостерегли жителей от рыбалки на едва замерзшем водоеме

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64-летний пациент поступил в больницу Щелкова с открытым переломом обеих лодыжек. Оказалось, что мужчина пошел рыбачить на едва покрывшийся льдом водоем.

Врачи диагностировали пациенту осложненный перелом обеих лодыжек, с высокой опасностью инфицирования и несрощения кости. В тот же момент было принято решение о срочной операции. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и находится в стационаре.

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«Как только раны заживут, мужчина отправится домой. Демонтаж аппарата будет произведен только через 1,5 — 2 месяца, также будут сделаны контрольные снимки и назначен курс реабилитации», — рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Александр Пресняков.

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Отмечается, что перелом лодыжки — наиболее часто встречающаяся травма нижней конечности. Во избежание подобных инцидентов, врачи из Щелкова предостерегают жителей региона от рыбалки ранней зимой на неокрепшем льду.

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