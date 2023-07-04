Подмосковье 04 июля 2023, 02:30 Подмосковные врачи поучаствовали в конференции на тему лечения заболеваний нервной системы в МОНИКИ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Специалисты в области медицины приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции на тему «Современные тенденции ведения пациентов с поражением нервной системы», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья. Мероприятие состоялась в Московском областном научно-клиническом институте имени Владимирского.

Конференция прошла в гибридном формате. К обсуждениям присоединились более 500 специалистов практического здравоохранения в области неврологии, анестезиологи-реаниматологии, терапии, генетики, геронтологии, врачей физической и реабилитационный медицины и других.

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Участники мероприятия подняли актуальные темы, связанные с оказанием паллиативной помощи пациентам в условиях региона. Также специалисты обсудили организацию профильных услуг гражданам с патологией нервной системы в Московской области, лечение инсульта, рассеянного склероза и других заболеваний.

Кроме того, в рамках конференции состоялся межрегиональный круглый стол по орфанным заболеваниям, в котором приняли участие доктора из Подмосковья, Тулы, Курска и Липецка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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