Подмосковные врачи поставили на ноги пенсионерку после тяжелого перелома бедра

Врачи Ступинской больницы поставили на ноги 95-летнюю пенсионерку после тяжелого перелома бедра. Медики провели сложную операцию, и сейчас бабушка заново учится ходить.

Источник фото: телеканал «360»

Елене Сергеевне 95 лет. Неделю назад пенсионерка упала на кухне и сломала бедро — кость раскололась на несколько частей. Перелом был опасный, потому что удар пришелся как раз на больную ногу: у Елены Сергеевны уже давно были проблемы с коленной чашечкой, плюс артроз и солидный возраст. Шансы на то, что пенсионерка снова будет ходить, были 50 на 50. После обследования врачи решили, что будут оперировать.

«Перелом шел как раз через большой и малый вертелы, был проведен двухкомпонентный штифт. Он предназначен для фиксации перелома, который подразумевает раннюю активизацию», — пояснил Шамиль Яхьяев, врач травматолог-ортопед Ступинской областной клинической больницы.

Источник фото: телеканал «360»

Штифт соединил раздробленные части кости, и теперь, как шарнир, соединяет бедро и ногу. Чтобы Елена Сергеевна легко перенесла операцию и быстро восстановилась, вмешательство решили делать с помощью всего нескольких проколов.

«С каждым днем болевой синдром, на который пациентка жалуется, будет уменьшаться, движения будет больше. Она молодец, старается», — отметил врач.

Дальше все зависит исключительно от силы воли Елены Сергеевны. Сейчас пенсионерка передвигается с помощью ходунков, но позже сможет перейти на трость.