Подмосковные врачи помогли жительнице Пушкино стать мамой в 12-й раз

Врачи в Московской областной больнице имени профессора Розанова приняли 12-е роды у одной из пациенток, которая является жительницей Пушкино. На свет появилась девочка — ее назвали Катей.

Со своими поздравлениями в адрес многодетной мамы выступила заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Быть мамой — это большой труд, а быть многодетной мамой — это труд, умноженный в вашем случае на 12. Каждому ребенку нужны любовь, забота и внимание. И найти такую возможность в череде ежедневных дел — это тоже большая работа. Пусть старшие вам помогают, а вы приходите к нам еще. Ставьте рекорды. Роддом в больнице имени профессора Розанова прекрасно оснащен, здесь работают профессионалы», — сказала Светлана Стригункова.

В многодетной семье воспитываются пятеро мальчиков и семь девочек. Как отметила молодая мама, у нее уже в третьем поколении многодетная семья. По ее словам, она всегда точно знала, что тоже хочет очень большую семью.

«Быть многодетной мамой — это огромный труд, потому что каждому надо уделить внимание. Это бесконечная готовка, уборка и, конечно, ответственность за воспитание каждого ребенка. Когда малыш любимый, то все получается», – добавила мама Людмила Ефремова.