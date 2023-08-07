Подмосковье 07 августа 2023, 12:13 Подмосковные врачи помогли стать мамой пациентке с трансплантированными легкими Фото: unsplash.com

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Специалисты Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии помогли с рождением ребенка 27-летней женщине с трансплантированными легкими. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

Пациентка с рождения имела диагноз муковисцидоз. Это редкое наследственное заболевание, при котором поражаются железы внешней секреции и нарушается работа органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. В 2021 году состояние женщины ухудшилось, из-за чего ей пришлось пересадить легкие.

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«В 2022 году у пациентки наступила беременность, которая протекала сложно. Беременная неоднократно госпитализировалась в МОНИИАГ в связи с приступами одышки, повышением уровня глюкозы в крови и тахикардией», — рассказал директор медучреждения Василий Петрухин.

По его словам, во втором триместре женщине подобрали инсулинотерапию, а в третьем — провели терапию для пролонгирования беременности. На сроке 37-38 недель пациентке сделали плановое кесарево сечение.

В итоге на свет появился мальчик весом 2,82 килограмма и ростом 48 сантиметров. Сейчас он находится в Московском областном перинатальном центре и готовится к выписке. Анализы показали, что он не наследовал от матери редкое заболевание.

Также в этом же году врачи медучреждения помогли с родами пациентке с пересаженными печенью и почкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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