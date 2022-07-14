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    14 июля 2022, 11:09

    Подмосковные врачи поделились на федеральном уровне лучшими практиками по родам

    Александра Перепечаева

    Специалисты из Подмосковья рассказали о лучших практиках родовспоможения федеральным экспертам. Дискуссия проходила в Наро-Фоминском перинатальном центре. Центром обсуждения стало демографическое развитие.

    Подмосковные врачи поделились на федеральном уровне лучшими практиками по родам

    Первый зампред правительства области Светлана Стригункова рассказала, что подмосковные врачи представили проект «Семейно ориентированный родильный дом». Это комплексный подход к будущим родителям и возможность ранней реабилитации для семей с детьми до трех лет.

    «Для пациентов будет особенно интересно узнать о работе службы заботы о пациентах — системе взаимодействия, в центре которой находится пациент, его интересы, его проблемы», — отметила Стригункова.

    Участники круглого стола подчеркнули важность сохранения здоровья, ведь именно оно является драйвером развития экономики и мотивацией вести здоровый образ жизни.

    Единый кол-центр системы родовспоможения Подмосковья доступен по номеру телефона 8 (800) 550-30-03 каждый день, с 8:00 до 20:00. Операторы проконсультируют будущих мам, расскажут, что нужно взять с собой в роддом и как получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

    Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о завершении ремонта в красногорском родильном доме. Теперь он стал современным акушерским стационаром на 99 коек. Там обустроили места для реанимации и лечения патологий новорожденных.