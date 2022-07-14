Подмосковные врачи поделились на федеральном уровне лучшими практиками по родам

Специалисты из Подмосковья рассказали о лучших практиках родовспоможения федеральным экспертам. Дискуссия проходила в Наро-Фоминском перинатальном центре. Центром обсуждения стало демографическое развитие.

Первый зампред правительства области Светлана Стригункова рассказала, что подмосковные врачи представили проект «Семейно ориентированный родильный дом». Это комплексный подход к будущим родителям и возможность ранней реабилитации для семей с детьми до трех лет.

«Для пациентов будет особенно интересно узнать о работе службы заботы о пациентах — системе взаимодействия, в центре которой находится пациент, его интересы, его проблемы», — отметила Стригункова.

Участники круглого стола подчеркнули важность сохранения здоровья, ведь именно оно является драйвером развития экономики и мотивацией вести здоровый образ жизни.

Единый кол-центр системы родовспоможения Подмосковья доступен по номеру телефона 8 (800) 550-30-03 каждый день, с 8:00 до 20:00. Операторы проконсультируют будущих мам, расскажут, что нужно взять с собой в роддом и как получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о завершении ремонта в красногорском родильном доме. Теперь он стал современным акушерским стационаром на 99 коек. Там обустроили места для реанимации и лечения патологий новорожденных.