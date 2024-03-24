Подмосковье 24 марта 2024, 21:13 Подмосковные врачи осмотрели почти 330 детей из Белгорода в пунктах временного размещения Почти 330 белгородских детей прошли медосмотр по приезде в Подмосковье Телеканал «360»

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Врачи провели медицинский осмотр 329 детей, которые приехали из Белгорода на отдых в лагеря Московской области. Медики также проверили сопровождающих, среди них — 46 человек.

Для осмотра детей, приехавших в Клин, Коломну, Пушкино и Волоколамск, сформировали четыре врачебно-сестринских бригады в составе 18 человек. Специалисты взяли у детей и взрослых тесты на грипп и COVID-19. В осмотре поучаствовали педиатры, фельдшеры и медсестры. Все сотрудники вышли на работу в 100-процентном объеме.

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«Сегодня наши врачи-педиатры проводили медицинские осмотры детей из Белгорода. Основной задачей медицинских специалистов было выявление детей из групп риска, нуждающихся в консультациях узкопрофильных специалистов. Всего нашими врачами в пунктах временного размещения было осмотрено почти 330 детей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Телеканал «360»

На вокзале ребят встретили две бригады территориального Центра медицины катастроф и одна бригада скорой. Трое детей на момент приезда обратились за амбулаторной помощью — их осмотрели по прибытии в пункты назначения. Четыре бригады ССМП сопроводили детей в пункты размещения.

Оздоровительный образовательный центр «Родник» принял 91 ребенка и одного взрослого. Двух детей доставили в инфекционное отделение ГБУЗ «Пушкинская больница». В Волоколамск приехали 81 ребенок и один сопровождающий. Госпитализация никому не потребовалась

Пункт временного размещения «Горизонт» в Клину принял 98 детей и одного взрослого. Одного ребенка с бронхитом госпитализировали в педиатрическое отделение ГБУЗ «Клинская больница».

В Коломну прибыли 102 человека, среди них 59 детей и 43 взрослых. Медики осмотрели всех приехавших. Здесь медицинская помощь никому не потребовалась.

Всем осмотренным детям, нуждающимся в медицинской помощи, окажут необходимое лечение и консультации. По результатам осмотров троих детей направили на стационарное лечение.