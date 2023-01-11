Подмосковье 11 января 2023, 14:00 Подмосковные врачи осмотрели около 4,5 тысячи детей в ЛНР

Читать 360tv в

Бригада подмосковных врачей с ноября осматривает детей в ЛНР. За это время обследования прошли около 4,5 тысячи маленьких пациентов.

Еще одна бригада врачей из Московской области проведет осмотры детей в ЛНР в течение двух месяцев. В республику отправятся педиатры, хирурги, офтальмологи, неврологи, травматологи-ортопеды и другие узкопрофильных специалисты.

Реклама

«Это уже вторая бригада врачей, которая будет проводить профилактические медицинские осмотры детей в ЛНР. Первая работала в республике с ноября и уже вернулась обратно», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

В ЛНР будут проводить осмотры ведущие специалисты из больниц Красногорска, Орехово-Зуева, Электростали, Зарайска, Истры, Пушкина и Чехова.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.