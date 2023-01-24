Подмосковье 24 января 2023, 10:19 Подмосковные врачи осмотрели более 5 тысяч детей в ЛНР с ноября

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Бригады подмосковных врачей проводят осмотры детей в Луганской Народной Республике. Данные мероприятия проводятся с ноября 2022 года, за это время специалисты проверили здоровье более 5 тысяч ребят.

Команда медиков состоит из педиатров, хирургов, офтальмологов, неврологов, травматологов-ортопедов и других узкопрофильных специалистов. У врачей есть все необходимое медицинское оборудование и расходные материалы.

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«За неделю наши врачи в ЛНР провели профилактические медицинские осмотры 550 детей», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Отмечается, что это уже вторая бригада врачей, которая проводит осмотры. Сейчас в ЛНР работают ведущие специалисты из Красногорска, Орехово-Зуева, Электростали, Пушкино, Зарайска, Истры и Чехова.

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