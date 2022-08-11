Подмосковные врачи осмотрели более 3,5 тысячи детей в передвижных комплексах с начала весны

Ведущие специалисты Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) провели 42 выезда в городские округа Московской области. Детей осмотрели в мобильном диагностическом комплексе.

Мобильный комплекс оснащен современной техникой — тут есть клинико-диагностическая лаборатория, оборудованы кабинеты оториноларинголога, офтальмолога и педиатра. С начала марта на выездах были осмотрены 3,5 тысячи детей.

«Врачи НИКИ и раньше выезжали для проведения профилактических осмотров и обследования детей в отдаленные территории Подмосковья, а новый мобильный диагностический комплекс позволил значительно расширить эту программу», — говорит первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

Ведущие специалисты НИКИ детства осматривают маленьких пациентов с ранее установленным диагнозом или подозрением на патологию по заранее подготовленным спискам. Также врачи выезжают в пункты временного размещения беженцев для проведения осмотров детей из ЛНР и ДНР. На данный момент выезды осуществлены в 30 городских округов, в том числе в Зарайск, Волоколамск, Серпухов и другие.

Этим летом для детских врачей Подмосковья проводятся тренинги по раннему распознаванию признаков эмоционального выгорания. Более 80 педиатров уже прошли эти занятия. Губернатор Андрей Воробьев назвал другие меры поддержки врачей Московской области.