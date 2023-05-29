Подмосковье 29 мая 2023, 13:13 Подмосковные врачи осмотрели более 20 тысяч детей в Луганске Unsplash

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Еще одна бригада врачей из Подмосковья вернулась из командировки в Луганск. Там специалисты проводили осмотры и лечение детей.

«Это уже третья бригада врачей, отработавшая в ЛНР. За все время наши медработники осмотрели более 20 тысяч детей. Взамен врачи получают слова благодарности за свою работу от родителей, учителей и самих пациентов», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Последняя из бригад вернулась в Подмосковье в прошлые выходные. В ее составе работали более 20 медицинских специалистов, включая кардиологов, педиатров, хирургов и офтальмологов. За свою работу медики получили награды ЛНР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион.

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