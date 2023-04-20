20 апреля 2023, 16:57
Конференция о лечении заболеваний кожи прошла в МОНИКИ
Конференция о лабораторных службах в дерматологии прошла в МОНИКИ имени Владимирского. На ней врачи Подмосковья обсудили достижения и перспективы развития области.
Медики обсудили обязанности разных видом диагностики заболеваний кожи и поделились опытом. Они оценили результаты в исследовательской сфере и перспективы ее развития.
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С докладами на конференции выступили сотрудники отделений и кафедр МОНИКИ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Врачи
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