Подмосковные врачи объяснили, как распознать, что вы больны витилиго

Многие люди страдают болезнью «белых пятен» — витилиго. Главным симптомом ее являются белые пятна на коже или обесцвеченные волосы. Подмосковные врачи рассказали, как распознать у себя это необычное заболевание.

Витилиго чаще поражает кожу на лице, пальцах, локтях, коленях или складках тела. Пятен может быть одно или два, они могут располагаться симметрично. При этом элементы могут сливаться в одно, задевая большую площадь кожи. Витилиго не важно, какого вы возраста — пятна могут появляться в любое время, но более предрасположены к ним молодые люди в возрасте до 20 лет.

«Заболевание связано с тем, что на ограниченных участках кожи прекращается выработка меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи и волос, который защищает нас от вредного воздействия солнечных лучей. Больному следует избегать длительного пребывания на солнце, так как на загоревшей коже белые пятна выделяются сильнее, а незащищенные пигментом участки очень быстро „сгорают“. Витилиго нередко сочетается с другими заболеваниями, в частности, с заболеваниями щитовидной железы и сахарным диабетом. Витилиго не заразно, про это нужно знать каждому, более того, эти белые пятна на коже не приносят никакого вреда организму их обладателя», — рассказала главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области Наталья Махнева.

По словам специалиста, витилиго может стать проблемой психологических проблем, особенно если пятна расположены на лице. Но этот симптом может являться также и свидетельством других заболеваний. Точно установить диагноз может врач-дерматовенеролог. Если вы обнаружили у себя симптомы витилиго, обратитесь к специалисту. Врач поможет подобрать лечение, замедляющее процессы, восстанавливающее пигмент кожи и назначит необходимые анализы.