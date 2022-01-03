Подмосковные врачи напомнили родителям о правилах безопасности во время зимних прогулок

Жителям Подмосковья напомнили, что родителям нужно быть внимательными и контролировать, где и как играет ребенок зимой, чтобы избежать травм и несчастных случаев. Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева рассказала о наиболее опасных активностях и о том, как защитить детей.

«Основные опасности зимой — это гололед, тонкий лед, катание на тюбингах или лыжах и, как ни странно, игра в снежки. Начнем с зимних катаний. Если мы говорим про стихийные горки — их важно выбирать правильно. Горки должны быть далеко от дороги и деревьев. Ваш ребенок должен знать, что спускаться с горы с закрытыми глазами или спиной вперед опасно, ведь в этом случае невозможно контролировать спуск и избежать столкновения. Запретите детям цепляться за транспортные средства, а также кататься паровозиком — это может повлечь за собой серьезную травму. Если обучаете ребенка кататься на коньках, выбирайте оборудованные катки и используйте шлем и наколенники», — посоветовала Нисо Одинаева.

Объясните детям, как опасны игры на льду. Не следует испытывать прочность льда ударами ногой, иначе есть риск провалиться под ледяную корку Нисо Одинаева главный внештатный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Минздрава Подмосковья.

Нисо Одинаева объяснила, какую опасность таит в себе игра в снежки и почему не стоит часто и подолгу носить маскарадные костюмы.

«Многие родители, к сожалению, недооценивают опасность простой и привычной игры в снежки. Дети, заигравшись, не чувствуют опасности, кидая друг в друга комья снега. Важно избегать попадания снежных комьев в лицо, а также не использовать при формировании снежка ледяные корки и лед. Кстати, еще один неочевидный способ навредить здоровью ребенка — это чрезмерное увлечение маскарадными костюмами. Не все родители осознают, что долгое нахождение ребенка в синтетической и плотной одежде способствует возникновению гипертермии — попросту перегревания организма. Для детской одежды следует предпочесть натуральные материалы, а маскарадные костюмы следует надевать ребенку совсем ненадолго», — сказала главный внештатный педиатр Московской области.

Также Нисо Одинаева напомнила, что гололед зачастую является причиной множества травм. Поэтому зимой так важно выбирать подходящую обувь, отдавая предпочтение моделям без каблуков, с ребристой подошвой из мягкой резины или термоэластопластов.