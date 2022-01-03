Подмосковные врачи напомнили родителям о правилах безопасности во время зимних прогулок
Жителям Подмосковья напомнили, что родителям нужно быть внимательными и контролировать, где и как играет ребенок зимой, чтобы избежать травм и несчастных случаев. Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева рассказала о наиболее опасных активностях и о том, как защитить детей.
«Основные опасности зимой — это гололед, тонкий лед, катание на тюбингах или лыжах и, как ни странно, игра в снежки. Начнем с зимних катаний. Если мы говорим про стихийные горки — их важно выбирать правильно. Горки должны быть далеко от дороги и деревьев. Ваш ребенок должен знать, что спускаться с горы с закрытыми глазами или спиной вперед опасно, ведь в этом случае невозможно контролировать спуск и избежать столкновения. Запретите детям цепляться за транспортные средства, а также кататься паровозиком — это может повлечь за собой серьезную травму. Если обучаете ребенка кататься на коньках, выбирайте оборудованные катки и используйте шлем и наколенники», — посоветовала Нисо Одинаева.
Объясните детям, как опасны игры на льду. Не следует испытывать прочность льда ударами ногой, иначе есть риск провалиться под ледяную корку
Нисо Одинаева объяснила, какую опасность таит в себе игра в снежки и почему не стоит часто и подолгу носить маскарадные костюмы.
«Многие родители, к сожалению, недооценивают опасность простой и привычной игры в снежки. Дети, заигравшись, не чувствуют опасности, кидая друг в друга комья снега. Важно избегать попадания снежных комьев в лицо, а также не использовать при формировании снежка ледяные корки и лед. Кстати, еще один неочевидный способ навредить здоровью ребенка — это чрезмерное увлечение маскарадными костюмами. Не все родители осознают, что долгое нахождение ребенка в синтетической и плотной одежде способствует возникновению гипертермии — попросту перегревания организма. Для детской одежды следует предпочесть натуральные материалы, а маскарадные костюмы следует надевать ребенку совсем ненадолго», — сказала главный внештатный педиатр Московской области.
Также Нисо Одинаева напомнила, что гололед зачастую является причиной множества травм. Поэтому зимой так важно выбирать подходящую обувь, отдавая предпочтение моделям без каблуков, с ребристой подошвой из мягкой резины или термоэластопластов.