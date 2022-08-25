Подмосковные врачи извлекли из бронхов женщины куски зубного протеза

В Долгопрудненскую больницу обратилась 56-летняя женщина. Она рассказала, что ее беспокоит сухой кашель, одышка, кровохарканье, повышение температуры, а также боли в грудной клетке справа при кашле. Ей провели обследование и обнаружили, что у нее оказалась непроходимость правого бронха. Выяснилось, что причиной всему стали застрявшие там обломки зубных протезов.

«После этого пациентке была назначена диагностическая видеобронхоскопия, проведенная под наркозом, во время которой обнаружена обструкция, то есть непроходимость, правого бронха. Она возникла из-за застрявших там отломков зубных протезов, которые мы благополучно извлекли», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Долгопрудненской больницы Михаил Завьялов.

Осколки удалось благополучно достать из бронха. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее готовят к выписке из больницы.

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