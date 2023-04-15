Подмосковье 15 апреля 2023, 13:33 Подмосковные врачи-гериатры получат льготы в рамках проекта «Земли врачам»

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Специалисты в области гериатрии могут получить от властей Подмосковья участки под личное пользование в рамках программы «Земля врачам», сообщает пресс-служба Мособлдумы. Представители комитета по соцполитике посетили госпиталь ветеранов войн в Солнечногорском городском округе.

В медучреждении в деревне Жилино гериатрией занимаются с 2019 года. Специалисты обеспечивают гражданам старше 60 лет своевременное лечение и профилактику болезней. За счет электро- и рефлексотерапии, массажа и других процедур гериатры стремятся увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет.

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Как отметили в Мособлдуме, на это должны повлиять не только открытие новых гериатрических отделений в регионе, но и привлечение к работе квалифицированных специалистов.

«Мы одну из наших лучших мер социальной поддержки уникальную, которую предложил губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, „Земля врачам“, хотим распространить и на врачей-гериатров. Чтобы они тоже могли получать участок под ИЖС и личное подсобное хозяйство», — заявил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

В ходе встречи предложение о поддержке врачей-гериатров представители комитета поддержали единогласно. Теперь инициативу рассмотрят в Мособлдуме, и если депутаты проголосуют за, то получить льготу на земельный участок сможет каждый подмосковный специалист по лечению пожилых людей.